Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátrání mělo dobrý konec

ZNOJEMSKO: Významnou roli v rychlosti vypátrání sehrál policejní vrtulník.

Dvaaosmdesátiletý pán odešel z místa bydliště a nikomu z rodiny to nesdělil. Dům opustil zřejmě už v pondělí večer a do rána se nikomu z blízkých neozval. Vzhledem k tomu, že se jim nepodařilo příbuzného najít, obrátili se v úterý ráno se žádostí o pomoc na policii. Ihned po oznámení jsme zahájili pátrací akci, do které se zapojilo přes čtyřicet policistů. Byli připraveni prozkoumat terén ze země i ze vzduchu. A právě druhý způsob byl tím nejúčinnějším. Posádce vrtulníku stačilo pouhých deset minut k tomu, aby podchlazeného a vyčerpaného seniora, objevila v polích nedaleko obce Trstěnice. Muž byl vzdušnou čarou asi čtyři km od místa bydliště. Byl dezorientován a sám by zřejmě domů cestu nenašel. Po úspěšném ukončení pátrací akce jsme jej předali do péče zdravotníků.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 8. října 2020

