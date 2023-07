Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

České Budějovice - Českobudějovičtí kriminalisté opětovně pátrají po hledané nezletilé dívce.

Českobudějovičtí kriminalisté vyhlásili dne 31. července 2023 celostátní pátrání po hledané 13leté dívce z Českobudějovicka. Hledaná byla naposledy viděna dnes v 16:36 hodin na zastávce městské hromadné dopravy Včelná - Točna na Českobudějovicku. Jedná se v krátké době již o její třetí útěk. Hledaná by neměla být ohrožena na zdraví ani na životě. U hledané nebyl zjištěn ani žádný vztah do zahraničí.

POPIS:

Hledaná je zdánlivého stáří 15 let, výšky cca 160 cm, střední postavy, má hnědé rovné středně dlouhé vlasy česané na pěšinku uprostřed a hnědé oči. Na sobě by mohla mít modré kraťasy, černobílou košili, šedou mikinu a na hlavě hnědou kšiltovku. Přes rameno nebo kolem pasu by mohla mít černou ledvinku.

Další informace, včetně fotografie dívky naleznete na následujícím odkaze:

Informace o hledané nezletilé dívce od Vás přijme kterákoliv policejní služebna nebo, prosím, zavolejte na linku 158. Děkujeme.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

31. července 2023

