České Budějovice – Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po 40letém muži.

Českobudějovičtí kriminalisté vyhlásili dne 28. listopadu 2022 celostátní pátrání po pohřešovaném 40letém muži z Českých Budějovic. Pohřešovaného postrádá jeho manželka od včerejšího rána, kdy byl naposledy ve 03:00 hodiny spatřen na lavičce v ulici Roudenská v Českých Budějovicích u restaurace U Malého jezu. Pohřešovaný se do dnešního dne do místa bydliště nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu a rovněž nenastoupil do zaměstnání.

POPIS: Pohřešovaný je zdánlivého stáří 37 – 42 let, výšky 168 – 178 cm, hubené postavy, má modrozelené oči, krátké hnědé vlasy, mezi spodním rtem a bradou má pruh vousů do zrzava, v každém uchu nosí pár náušnic za stříbrného kovu.

ODĚV: Na sobě měl mikinu modré barvy, modré rifle, černou prošívanou bundu tzv. buřtíky a bílé nebo zelené boty.

Další informace, včetně fotografie muže naleznete na následujícím odkaze:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10291128220201

(pozn. Pokud je odkaz neaktivní, osoba je vypátrána a pátrání je odvoláno)

Informace o pohřešovaném muži od Vás přijme kterákoliv policejní služebna nebo, prosím, zavolejte na linku 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

28. listopadu 2022

