Pátráme po ženě v bílých rukavičkách

Pražští policisté pracují na objasnění trestného činu, který se stal koncem listopadu uplynulého roku v autobusu městské hromadné dopravy číslo 241.

Od 27. listopadu pátrají pražští policisté po totožnosti neznámé ženy, která v ten samý den nastoupila do autobusu městské hromadné dopravy a sedla si na sedačku v první řadě. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby na té samé sedačce neležela i cizí peněženka, na kterou si žena také sedla. Když se po nějaké době zvedla a chtěla vystoupit, peněženka na sedadle už nebyla. Ze záběrů je zřetelné, že si ji žena v průběhu cesty vložila do tašky.

Po několika hodinách ji pohozenou v okolí zastávky nalezl oznamovatel a následně se dostala až do rukou poškozeného. Bohužel v ní chyběla platební karta, osobní doklady i částka přesahující tisíc pět set korun.

V souvislosti s případem, který je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů zatajení věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, hledáme ženu zachycenou na kamerových záznamech. Pokud ji poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro ni samotnou.

por. Mgr. Jan Rybanský - 3. leden 2024

