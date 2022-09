Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po účastnících silničního provozu, které řidič ohrozil

Nejprve muž pod pohrůžkou násilí odcizil vozidlo taxi, ve kterém seděl řidič. Poté s vozem nebezpečně jezdil po Praze a svou bezohlednou jízdou, která trvala jen pár minut, stihl ohrozit několik účastníků silničního provozu, včetně chodců. Jeho nebezpečná jízda skončila hned poté, co v Praze 7 vjel do podzemních garáží, kde prorazil závory a následně narazil do betonových sloupů. Vozidlo poté začalo hořet.

Bylo pondělí 19. září deset minut před půl čtvrtou odpoledne, kdy do vozidla taxi nastoupil muž, který však nebyl zákazník, ale zloděj. Ten po řidiči taxi pod pohrůžkou násilí požadoval, aby vůz opustil. Jelikož měl obavu o svůj život, z auta vystoupil a podezřelý přesedl na místo řidiče a se všemi jeho věcmi, včetně mobilního telefonu, z místa odjel. Poškozený, který neměl u sebe mobilní telefon, proto rychle běžel na nejbližší policejní stanici, kde celou věc ohlásil. V momentě, kdy se policisté o tomto případě dozvěděli, začali ihned po vozidle pátrat. Dvě minuty po tomto oznámení přijal operační důstojník zprávu o dopravní nehodě v podzemních garážích v Praze 7, kde se měl nacházet agresivní řidič. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o muže, který několik minut předtím, odcizil vozidlo taxi v Praze 8. Vzápětí u něj provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem více než dva a půl promile alkoholu v dechu a test na drogy měl řidič taktéž pozitivní. Lustrací kolegové zjistili, že tento muž má navíc platný zákaz řízení až do roku 2024. Vzhledem k těmto skutečnostem ho omezili na osobní svobodě a po všech potřebných vyšetřeních ho převezli na policejní služebnu.

Případem se ihned začali zabývat kriminalisté prvního oddělení Prahy III, kteří šetřením tohoto případu zajistili kamerové záznamy z jeho nebezpečné jízdy Prahou. Kriminalisté zjistili, že za pouhých pár minut stihl podezřelý ohrozit několik účastníků silničního provozu a způsobit dvě dopravní nehody. Řidič s odcizeným vozidlem například projel ulicí Na Florenci směrem do ulice Sokolovská, kde objel autobus MHD a za ním stojící automobil a následně ohrozil několik chodců, kteří přecházeli na zelenou. V ulici Ke Štvanici podezřelý vjel opět do protisměru, kde ohrozil protijedoucího řidiče a při vrácení zpět do svého jízdního pruhu srazil motocyklistu, který důsledkem střetu upadl na vozovku. Na Dvořákově nábřeží řidič předjel stříbrné vozidlo v místě, kde je přechod pro chodce a zároveň tam vede, v protisměru, pruh pro cyklisty. Podezřelého nezastavil ani chodník na Mánesově mostě, který projel i přestože se tam v daný moment pohybovalo několik chodců.

V souvislosti s tímto případem pátrají kriminalisté po očitých svědcích a hlavně po účastnících silničního provozu, které tento řidič svou bezohlednou jízdou 19. září kolem půl čtvrté odpoledne, ohrozil. Ozvěte se prosím na linku 158, nebo navštivte nejbližší policejní služebnu.

Kriminalisté prvního oddělení Prahy III dvaatřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestných činů obecné ohrožení, krádež, vydírání, ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté již podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 27. září 2022

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:90,4 MB / formát MP4

