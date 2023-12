Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po totožnosti vlakem sraženého muže

SOKOLOVSKO – Volejte na linku 158.

AKTUALIZACE K 1. 12. 2023:

Kriminalisté i nadále pátrají po totožnosti vlakem sraženého muže. Ten měl v pondělí 13. listopadu letošního roku podle strojvedoucího stát na kolejích a když uviděl přijíždět vlak, tak si měl na koleje lehnout, následně došlo ke srážce.

Kriminalisté provedli v Oloví a okolí řadu šetření, a to jak mezi místními obyvateli, tak v napříkladech v řadě společnostech, ale bohužel zemřelého muže nikdo nepoznal. Muž dosud neznámé totožnosti u sebe neměl žádné osobní doklady ani například žádné jízdenky z vlaku či autobusu, které by ho spojovaly s nějakým místem či osobou.

Muž tak mohl do Oloví či blízkého okolí přicestovat za prací a sebevraždu spáchat ještě dřív, než se stihl s někým seznámit. Další variantou je to, že muž tímto místem pouze projížděl a v Oloví mohl mít tzv. mezizastávku. Mohlo jít také o cizince, který se do Oloví dostal úplnou náhodou.

Vzhledem k tomu, že se kriminalistům dosud nepodařilo získat informace, které by vedly ke zjištění totožnosti, tak opětovně žádáme širokou veřejnost o spolupráci. Pokud vlakem sraženého muže poznáte na fotografii, obraťte se, prosím, neprodleně na nejbližší služebnu Policie České republiky nebo tísňovou linku 158.

nprap. Jakub Kopřiva

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 13. listopadu letošního roku kolem 04:30 hodin došlo na železniční trati poblíž Oloví na Sokolovsku ke srážce vlaku, jedoucího ve směru z Oloví na Hřebeny, a osoby ležící v kolejišti. Při střetu utrpěla osoba dosud neznámé totožnosti zranění neslučitelná se životem, kterým na místě bohužel podlehla.

Muž dosud neznámé totožnosti měl na sobě šedou bundu značky Southern, šedý svetr s červeným logem (černé a bílé pruhy) značky Southern Territory, modré tričko značky Identic, šedé kalhoty značky HM s černým páskem, červené spodní prádlo (trenky) a tmavě modré ponožky.

Muž měl na levé ruce, konkrétně na hřbetu u palce, menší tetování ve tvaru srdce.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost, zda někdo muže dosud neznámé totožnosti dle přiložených fotografií jeho oblečení nepozná či nepohřešuje.

Jakékoliv informace, které kriminalistům pomohou při zjištění totožnosti muže, je možné předávat prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 11. 2023

vytisknout e-mailem