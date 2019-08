Pátráme po totožnosti neznámých osob

Pokud by někdo z občanů osoby na videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jejich totožnosti, ať prosím, kontaktuje policisty obvodního oddělení Šternberk buď osobně, nebo telefonicky na adrese Oblouková 4, 785 01 Šternberk, na tel. 974 768 741, email: ol.oo.sternberk.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

por. Mgr. Irena Urbánková