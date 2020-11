Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po totožnosti neznámého řidiče

DOMAŽLICE - Nezjištěný řidič přejel do protisměru, kde se levým zpětným zrcátkem svého vozu střetnul s levým zpětným zrcátkem vozidla Peugeot Boxer. Po střetu nezastavil a z místa odjel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 30. října 2020 v 18:30 hodin na silnici II. třídy č. 193 mezi obcemi Horšovský Týn a Domažlice. Nezjištěný řidič neznámého vozidla přejel do protisměru, kde se levým zpětným zrcátkem střetnul s levým zpětným zrcátkem vozidla Peugeot Boxer řidiče jedoucího od Domažlic. Po střetu z místa odjel, aniž by zastavil a s majitelem poškozeného vozu sepsal záznam o dopravní nehodě. Škoda na vozidle Peugeot byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, 974 331 259 případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. listopadu 2020

