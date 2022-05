Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátráme po totožnosti neznámého muže

OLOMOUC - Kriminalisté vyšetřují podvodný nákup antigenních testů za 8,5 milionu korun.

Olomoučtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže, a to v souvislosti s vyšetřováním zločinu podvodu.

Ve spojitosti s případem kriminalisté loni v listopadu obvinili dva muže ve věku 46 a 64 let. Ti měli jakožto údajní zástupci nejmenované firmy objednat v březnu 2021 od olomoucké společnosti antigenní testy v hodnotě 8,5 milionu korun. Zhruba po týdnu od učiněné objednávky došlo v areálu skladu olomoucké společnosti k předání zdravotnického materiálu. Tomu měl být přítomen mladší z mužů, který na místě uhradil zálohu ve výši 250 000 korun. Objednávku následně převezla přepravní společnost na jiné místo v rámci České republiky. Zbylou fakturovanou částku dodavatel, i přes značné urgence, neobdržel a odběratel s ním přestal zcela komunikovat.

Z důvodu, že takto měli jednat v době trvání nouzového stavu jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí v krajním případě až osmiletý pobyt za mřížemi. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Kriminalistům se podařilo v souvislosti s případem zajistit videozáznam, na kterém je zachycen neznámý muž, který by svojí svědeckou výpovědí mohl značnou měrou přispět k objasnění dané věci. Podle zjištěných informací by se mohl pohybovat po celé České republice.

Pokud by někdo z občanů muže z přiloženého videozáznamu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím, kdykoliv kontaktuje bezplatnou telefonní linku 158.

por. Bc. Petra Vaňharová

27. května 2022

vytisknout e-mailem