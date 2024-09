Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po totožnosti muže na fotografii a videu, poznáváte ho?

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – V případě jakýchkoliv poznatků k osobě kontaktujte policii.

Kriminalisté z Prahy venkov – západ prověřují případ podvodného jednání na internetovém bazarovém portálu, kdy po neoprávněném získání údajů o platební kartě od poškozené její platební kartu použil k zaplacení zboží v e-shopu s elektronikou.

Vše začalo tím, že žena prodávala na bazarovém portálu dětské kimono za 900 korun českých. Na její inzerát reagoval kupující se zájmem o koupi. Společně se domluvili na odeslání oblečku přes doručovací společnost. Následně na to neznámý pachatel zaslal poškozené odkaz na podvodné webové stránky jedné z doručovacích společností, kde po rozkliknutí odkazu žena vyplnila přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a údaje ke své platební kartě v domnění, že se přihlašuje ke svému bankovnímu účtu. Pachatel díky tomu získal údaje k bankovnictví a poté platební kartou poškozené zaplatil zboží v e-shopu za téměř 75 tisíc korun.

Zaplacené zboží z peněz poškozené vyzvedl v jednom z obchodních domů v Praze dosud neznámý muž, po jehož totožnosti kriminalisté pátrají.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže, který je v této věci důležitou osobou pro trestní řízení. Pokud muže na videu či fotografiích poznáváte nebo máte k jeho osobě jakékoliv poznatky, kontaktujte přímo kriminalisty na telefonním čísle 974 882 832 (v pracovní době), popřípadě můžete policisty kontaktovat na lince tísňového volání 158.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to z podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále z neoprávněného přístupu do počítačového systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Pachateli, který podvodně získal od poškozené peníze, hrozí v případě jeho dopadení, obvinění a pravomocného odsouzení až osmiletý pobyt za mřížemi.

23. září 2024

