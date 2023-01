Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pátráme po totožnosti muže

OLOMOUC - Kriminalisté žádají občany o pomoc se zjištěním totožnosti neznámého muže, jehož přibližnou podobu sestavili díky získaným poznatkům.

Obracíme se na veřejnost se žádostí o pomoc, a to v souvislosti s právě probíhajícím trestním řízením.

Pátráme po totožnosti neznámého muže, který měl v pátek 20. ledna 2023 kolem půl osmé ráno nastoupit v Olomouci na zastávce Hlavní nádraží do autobusové linky č. 15, která od této zastávky pokračovala jako okružní linka č. 21 s konečnou zastávkou Aquapark. Muž se měl v autobuse zdržet minimálně další čtyři zastávky. S jistotou se uvnitř nacházel ještě ve stanici Jablonského, zdali zde jízdu ukončil či v ní pokračoval dál, není prozatím známo. Cestovat měl ve střední vozové části, v prostoru pro kočárky, v blízkosti mladé ženy.

Dotyčný by měl být vysoký zhruba 170 cm, silnější postavy, světlé pleti, výrazně světlých očí. Měl krátké šedé vlasy a šedé strniště. Na sobě měl tmavou bundu, tmavé kalhoty a kotníkové boty. Působil upraveným dojmem.

Pokud by někdo muže, jehož přibližnou podobu se policistům podařilo sestavit, poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty prostřednictvím kterékoliv policejní služebny, případně kdykoliv bezplatnou telefonní linku 158.

Vzhledem k tomu, že prověřování je na samotném začátku, a také s ohledem na probíhající úkony trestního řízení, není v současné době možné poskytnout k věci bližší informace.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Petra Vaňharová

26. ledna 2023

