Pátráme po totožnosti důležitého svědka

PLZEŇ-VENKOV - Policisté mají k dispozici fotografii důležitého svědka, který by svým svědectvím mohl přispět k rádnému objasnění celého případu.

Policisté z oddělení obecné kriminality Územního odboru Plzeň – venkov prověřují případ, ke kterému má dle všeho docházet již od počátku září loňského roku do současné doby. Na počátku září loňského roku se na policisty obrátil 62letý muž, který přišel policistům oznámit, že jemu a jeho blízké rodině objednává dosud neznámý pachatel jeho jménem nevyžádané zboží a neustále je obtěžuje prozváněním na mobilní telefony.

Policisté mají k dispozici fotografii důležitého svědka, který by svým svědectvím mohl přispět k rádnému objasnění celého případu. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří by na zveřejněných fotografiích osobu důležitého svědka poznali, aby kontaktovali policisty na telefonním čísle 974 326 333 nebo 974 326 152 a nebo na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

19. února 2020

