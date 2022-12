Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po totožnosti důležitého svědka.

LIBEREC – Žádáme veřejnost o spolupráci.

Drtivá většina lidí hojně využívá a tudíž i chápe účel provozovaných zařízení, která svou nabídkou sortimentu zboží a služeb mají za účel blahodárně působit na lidské tělo, mysl a zdraví. Mluvíme o různých wellness centrech, saunách, masážních salonech, ale i bodybuilding centrech a dalších obdobných provozovnách. Jsou však i tací, kteří účel těchto nezbytných produktů doby zcela zjevně nepochopili nebo si nabídku těchto provozovatelů vyložili úplně jinak. Chmatáci.

10. listopadu došlo na třech místech v Liberci ke vloupání do šatních skříněk, kdy si neznámí pachatelé odnesli věci v hodnotě převyšující 30tisíc korun. K prvnímu případu došlo kolem 17. hodiny v prostorách provozovny saunového světa v centru města Liberce. Pachatel se vloupal po odstranění visacího zámku do jedné ze skřínek převlékárny, odkud odcizil mobilní telefon v hodnotě 8tisíc korun. K dalšímu případu došlo jen o několik desítek minut později. Krátce po 18. hodině se dosud neznámý pachatel nebo pachatelé pokusili vloupat do skříněk podobné provozovny, tentokráte v ulici Nitranská v Liberci. Masivní visací zámky však byly nad jejich síly. Došlo tedy „jen“ k poškození vnitřního vybavení provozovny. Tentýž den, jen několik minut po 20. hodině, došlo ke vloupání do šatních skříněk také ve sportovním centru poblíž hlavního libereckého dopravního terminálu, v ulici Fügnerova. Tentokrát ze čtyř skříněk zmizely věci v hodnotě 26tisíc korun a jednáním pachatelů nebo pachatele byla navíc způsobena škoda na vybavení provozovny v hodnotě 4tisíce korun.

V této souvislosti se obracíme na veřejnost se žádostí o spolupráci.

Obracíme se také na osobu muže, kterého zaznamenaly bezpečnostní kamery v blízkosti nebo přímo v útrobách provozoven právě v době, kdy mohlo dle zjištěných poznatků, dojít ke vloupáním. Osoba muže se pohybovala poblíž napadených prostor objektů a mohla by tak výrazným způsobem dopomoci vyšetřujícím policistům k objasnění případů. Muž na fotografiích mohl zaznamenat podezřelá jednání jiných osob nebo přímo spatřit pachatele této trestné činnosti. Žádáme tedy nejen jeho, aby se nám prostřednictvím linky 158 ozval, ale také veřejnost, která by nám dopomohla ustanovit totožnost tohoto důležitého svědka. Zároveň přijmeme jakékoli další informace, které by mohly vést k dopadení pachatele nebo pachatelů výše popsané trestné činnosti ze dne 10. listopadu 2022.



Veškeré informace policistům poskytněte na lince 158 nebo osobně, na kterékoli služebně obvodních oddělení v Liberci.

V případě dopadení a následného odsouzení může pachateli hrozit za přečin krádeže trest odnětí svobody až na dvě léta.

Děkujeme za spolupráci.



16. prosince 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

