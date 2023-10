Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po totožnosti důležitého svědka

LIBEREC – Skupinku mladých lidí nemile překvapil nervově ne zcela stabilní jedinec.

Sobotní podvečer 7. října trávilo několik mladých lidí příjemným nic neděláním, které jim dospěláci mohou jen závidět. Probíraná téma se jistě stala terčem plamenných diskusí a úvah v duchu mladického zaujetí. Ovšem jen do té chvíle, než se na scéně objevil neočekávaný a zcela jistě nechtěný element v podobě tří, o trochu starších, mladých mužů.

Podvečerní idylku několika mladých osob narušil, krátce před půl osmou večer, cholerický výstup asi třiadvacetiletého jedince. Kde se vzal, tu se vzal, z šera vstoupil na scénu. V přítomnosti svých dvou kolegů, kteří se však panoptikálního vystoupení „capa di tutti“ aktivně neúčastnili, představilo idividuum žalostnou estrádu s teleskopickým obuškem. Mladému osazenstvu nákladové rampy obchodního centra Luna muž předvedl skličující ekvilibristiku v podobě máchání obuškem, který svistem protínal pomyslná oblaka zhoustlé atmosféry. Doprovázejíce svá rozmáchlá gesta jakýmsi hrdelním rykem vyhrožoval celé skupince zkoprnělých a nic netušících osob likvidací. Aby dodal na váze svým výhružkám, nechal obušek nad svou hlavou několikrát opsat pomyslnou osmičku, než se jal tlouci. Mocný demonstrativní úder náhle dopadl na víko popelnice. Nádoba naplněná po okraj se však nevzdala. Ačkoli agresor způsobil notný rozruch, rychle pochopil, že tudy cesta nepovede. Vybral si totiž protivníka, který ač přetížen, z boje jen tak neustoupí. Přes údiv sledujících a velmi pravděpodobně i svých spolupříchozích, rozhodl se dodat svému výhružnému chování vyšší stupeň dramatičnosti. Zalovil tedy ve svém batůžku a po chvíli již třímal v rukách nástroje dva. K obušku v jedné, přibyl i v druhé ruce nástroj. Nůž. Chvilka agresorova hledání v útrobách batohu naštěstí umožnila několika mladým lidem z rampy utéci. Nepodařilo se to však všem, do té doby nerušeně diskutující skupince dívek a hochů. Sociopat se přiblížil ke zbylému osazenstvu rampy, přičemž dodával svým výhružkám na intenzitě. Nejen svými verbálními projevy, ale také zběsilou gestikulací. Všem tak došlo, že na nákladovou rampu obchoďáku si dělá nárok právě a jen on sám. Jakmile agresor nabyl dojmu, že se všichni s jeho výhružkami seznámili a že všem došlo, že právě ono teritorium, i s popelnicí s prohnutým víkem, je výlučně jeho, hrozeb zanechal.

Jakmile na místo přivolaní policisté dorazili, nákladová rampa i její okolí již zelo prázdnotou. I přesto, že strážci zákona provedli prověrky v bezprostředním okolí, muže se jim nepodařilo najít.



Z tohoto důvodu se obracíme se žádostí o spolupráci na veřejnost. Zejména pak se žádostí o ztotožnění osoby důležitého svědka, který se v blízkosti nákladové rampy v ulici Olbrachtova měl nacházet a celé dění vidět. Právě jeho svědectví by mohlo kriminalistům přispět k odhalení všech důležitých okolností celé události. Pokud muže poznáváte, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. čísle 974466448 nebo svá svědectví předejte na kteroukoli součást obvodních oddělení Policie ČR.

V uvedeném případu jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vydírání, za který pachateli, v případě odsouzení, může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí do dvou do osmi let.

Děkujeme za spolupráci.

17. října 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

