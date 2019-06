Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po svědcích nehody

HRADECKO - V trolejbuse se zranily čtyři osoby.

V úterý 25. června pět minut před devátou hodinou ranní v Hradci Králové v prostoru křižovatky ulic Pospíšilova, Pouchovská a Orlická (u SPŠ Stavební) musel řidič trolejbusu ve snaze zabránit střetu prudce zabrzdit kvůli jinému vozidlu, které mu mělo vjet do cesty. V důsledku náhlého a intenzivního zabrzdění došlo v trolejbusu k pádu 4 osob, které utrpěly lehké zranění. Ke střetu s neznámým vozidlem, které z místa nehody odjelo, nedošlo. Policisté dechovou zkouškou vyloučili u řidiče trolejbusu alkohol a nezaznamenali žádné škody na majetku.



Žádáme svědky nehody, hlavně cestující jedoucí v té době v trolejbusu číslo 6, kteří by mohli podat jakoukoliv informaci k nehodě, aby zavolali na číslo 158, nebo se přímo dostavili na dopravní inspektorát do Malšovic.

por. Iva Kormošová

27.6.2019, 14.40

vytisknout e-mailem