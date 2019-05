Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po svědcích nehody

HRADECKO - Neznámý řidič ohrozil protijedoucí vozidlo.

Včera 27.5. krátce po 8. hodině ranní na silnici I/11 v katastru obce Kratonohy došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Pětašedesátiletá řidička vozidla značky Peugeot 206 jedoucí od Hradce Králové směrem na Chlumec nad Cidlinou ve snaze se vyhnout střetu s protijedoucím vozidlem, které předjíždělo jiné vozidlo, prudce zabrzdila, dostala smyk a vjela do pravého silničního příkopu, kde narazila do sloupu veřejného osvětlení, od kterého byla odhozena na garáž rodinného domu. Žena, u které byl na místě vyloučen alkohol dechovou zkouškou, se lehce zranila a byla převezena do nemocnice na ošetření. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 30 tisíc, na sloupu 10 tisíc a na garáži 1 tisíc korun. Policisté z důvodu závad na vozidle zadrželi osvědčení o registraci.

Jelikož předjíždějící řidič z místa nehody odjel, žádáme svědky, kteří by mohli podat jakoukoliv informaci k nehodě, aby zavolali na linku 158, nebo přišli přímo do Malšovic na dopravní inspektorát.

por. Iva Kormošová

28.5.2019, 15.15

