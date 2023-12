Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po svědcích nehody

TRUTNOVSKO - Střet tří vozidel u Výšinky.

Dne 27.10. v 14.30 na křižovatce silnic I/37 a III/30014 mezi obcemi Výšinka a Kocbeře se stala dopravní nehoda, kdy řidič osobního vozidla značky Mercedes Benz měl narazit do před ním brzdícího vozidla značky Škoda Fabia, které vlivem střetu bylo odhozeno do protisměru, kde se čelně srazilo s protijedoucím vozidlem značky značky Ford Fiesta. Řidička fabie utrpěla těžké zranění a řidička z fiesty se spolujezdkyní zranění lehké. U řidiče i řidiček byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou. Škoda na všech vozidlech byla odhadnuta na 300 tisíc korun.

Jelikož postupem času vyvstaly rozpory v prvotní příčině nehody, obracíme se s žádostí o pomoc na svědky. Kdo nehodu viděl, nebo by mohl poskytnout informace o skutečnostech, které předcházely nehodě, ať zavolá na linku 158, nebo se dostaví přímo na trutnovský dopravní inspektorát.

por. Iva Kormošová

21.12.2024, 15.00

