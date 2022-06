Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po svědcích nehod

TEPLICKO - Jeden z viníků zachycen na kamerách.

K první dopravní nehodě došlo v době od 17:00 hodin 27. června 2022 do 18.30 hodin dne 28. června 2022 na silnici II/54 cca 200 m od nádraží Háj u Duchcova, ve směru od Oseka na Duchcov. Dosud nezjištěný řidič neustanoveného vozidla z nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a narazil vpravo do oplocení a z místa ujel, aniž by nehodu oznámil.

Druhá nehoda se stala v 10.14 hodin dne 19. června 2022 v Teplicích v ulici Jankovcova na parkovišti u Plavecké haly. Dosud nezjištěný řidič bílého vozidla s černou střechou (viz. přiložená fotografie) měl poškodit pravou zadní část zaparkovaného vozidla Ford Kuga. Následně z místa nehody odjel, aniž by jí oznámil.

Ke třetí nehodě došlo v době od 23. června 2022 do 27. června 2022 v Teplicích, v ulici Krušnohorská. Nezjištěný řidič nezjištěného vozidla poškodil pravou přední část auta Opel insignia, které bylo zaparkované při levém okraji jednosměrné ulice. Pravděpodobný viník měl následně místo opustit, aniž by si splnil zákonné povinnosti.

V případě jakýchkoliv poznatků k nehodám se obraťte na dopravní inspektorát PČR v Husitské ulici v Teplicích, tel. 974439260.

29. června 2022

por.Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

