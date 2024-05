Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích loupeže

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští kriminalisté se zabývají dvojnásobnou loupeží, ke které mělo dojít ve čtvrtek 25. dubna letošního roku krátce před 13. hodinou v Karlových Varech, konkrétně v ulici Západní, poblíž stanice vlaků dolní nádraží a autobusových zastávek Karlovy Vary – Terminál, respektive v nedalekém podchodu pod ulicí Západní spojující Chebský most a ulici Varšavskou.

Třiatřicetiletá žena měla nejdříve přistoupit k procházející mladé dívce a pokusit se jí z ramene strhnout kabelku. Zároveň jí měla fyzicky napadnout několika ranami pěstí a přitom na ní křičet, aby jí dala finanční hotovost, kterou má u sebe. Po chvíli se dívce podařilo z místa utéct.

Následně se měla třiatřicetiletá žena na stejném místě postavit do cesty procházejícímu muži a chtít po něm cigaretu. Muž se snažil z místa odejít, ale žena mu v tom zabránila a přitom mu začala tahat za tašku, kterou měl přes rameno. Zároveň ho několikrát udeřila pěstí do ramene a stále požadovala, aby jí dal cigaretu. Žena mu měla začít vyhrožovat vážnějším násilím a muž na to zareagoval tak, že ženu v obraně udeřil. Následně měl další kolemjdoucí muž ženu zpacifikovat, zatímco muž, po kterém chtěla žena cigaretu, z místa utekl směrem k autobusovým zastávkám. Z místa následně odešel i druhý muž, tedy muž, který ženu zpacifikoval.

Kriminalistům by při vyšetřování případu velmi napomohlo, kdyby se přihlásil odvážný kolemjdoucí, který ženu zpacifikoval a mohl by jako očitý svědek napomoci k objasnění průběhu a způsobu napadení poškozeného muže.

Zároveň kriminalisté žádají další případné svědky těchto dvou událostí, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či se v okolí zdržovali a incident viděli, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě prokázání viny hrozí ženě, která byla vzata do vazby, trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 5. 2024

vytisknout e-mailem