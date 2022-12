Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích incidentu

KARLOVARSKO – Ten se měl odehrát v ulici Jaltská v Karlových Varech.

Karlovarští kriminalisté pátrají po svědcích incidentu, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách v neděli 13. listopadu letošního roku před jedním z barů v Jaltské ulici v Karlových Varech.



Jednapadesátiletý muž měl mít ještě v baru nejdříve slovní rozepři s pětačtyřicetiletým mužem. Po chvíli se měli oba muži vzájemně fyzicky napadnout, ovšem jejich roztržku ukončil pracovník baru. Spor měl následně pokračovat před samotným barem. Starší z dvojice mužů měl mladšímu vyčítat nevhodné chování a poté se ho měl snažit opakovaně fyzicky napadnout. Pětatřicetiletý muž se útokům vyhýbal, ovšem nakonec ze strachu o svůj život a zdraví z místa utekl. Jednapadesátiletý muž ho měl pronásledovat. Toho měl zanechat až po příjezdu strážníků a policistů.



Celý tento incident se měl odehrát v ulici Jaltská, a to v době zhruba od 03:00 hodin do 03:30 hodin. Karlovarští kriminalisté pátrají po svědcích tohoto incidentu. Zejména pak po totožnosti dvojici mladíků, která měla sporu přihlížet od samého počátku. Zároveň kriminalisté pátrají po totožnosti dvou mužů, kteří během incidentu procházeli po chodníku na druhé straně ulice, a mezi kterými nejdřív proběhl pětačtyřicetiletý muž a následně za ním i jednapadesátiletý muž.



Policisté po svém příjezdu jednapadesátiletého muže zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání jednapadesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví.



Po provedených úkonech policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl tak muž vzat do vazby.



Informace k tomuto incidentu, které pomohou při vyšetřování, je možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení či na bezplatné telefonní lince 158.

mjr. Jakub Kopřiva

16. 12. 2022

vytisknout e-mailem