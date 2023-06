Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po svědcích honičky

HRADECKO - Dvě auta se měla honit od Rohenic po Libřice.

V úterý 20.6. v 23.15 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě osobního auta značky Jaguar S Type, jehož řidič v Libřicích nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, dostal smyk, vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do kameninového mostku. Vlivem nárazu bylo vozidlo odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do elektrického rozvaděče a do oplocení domu.

Zatím nezjištěný řidič z místa nehody utekl, aniž by učinil opatření daná mu zákonem. Auto mělo pouze převozní značku a nemělo uzavřené zákonné pojištění. Policisté na autě odhadli škodu na 30 tisíc a na ostatních věcech na 70 tisíc korun.

Šetřením policisté zjistili, že řidič jaguáru se měl od Rohenic až do Libřic na silnici honit s osobním vozidlem značky Toyota Yaris v bílé barvě.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit řidiče, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Žádáme svědky, kteří by mohli k případu podat jakoukoliv informaci, nebo na svých kamerách zachytili zmiňovanou honičku, aby zavolali na linku 158.

por. Iva Kormošová

23.6.2023, 13.00

