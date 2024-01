Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po svědcích havárie sáňkaře

TRUTNOVSKO - Muž utrpěl vážná zranění.

V sobotu 20.1. krátce před 13.30 došlo na sáňkařské dráze na Černé Hoře v Jánských lázních k havárii sáňkaře, který utrpěl vážná zranění, s nimiž byl letecky transportován do nemocnice. Šetřením jsme zjistili, že pravděpodobně nezvládl zatáčku nad Zinneckerovými Boudami, vyjel mimo dráhu do lesa, kde narazil do stromu. Devětatřicetiletý muž vezl i dceru, která naštěstí vyvázla bez zranění.

Kvůli řádnému objasnění události se obracíme s žádostí o pomoc na veřejnost. Kdo havárii viděl, nebo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci k jeho jízdě, ať zavolá na linku 158.

por. Iva Kormošová

24.1.2024, 8.45





