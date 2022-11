Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravních nehod

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Policisté z chebského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 29. října letošního roku kolem 08:40 v Chebu, konkrétně na křižovatce ulic Evropská a 26. dubna. Na této křižovatce došlo ke střetu dvou osobních vozidel značky Škoda. Řidiče jednoho z těchto dvou vozidel měl těsně po dopravní nehodě objíždět osobní automobil, který jel ve směru k ulici K nemocnici.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Řidiči se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Policisté žádají zejména řidiče osobního automobilu, který těsně po dopravní nehodě objížděl jedno z uvedených vozidel značky Škoda, aby taktéž volal na bezplatnou telefonní linku 158 či na telefonní číslo Dopravního inspektorátu Cheb 974 372 252. Právě tento řidič může výrazně přispět k objasnění této dopravní nehody.



Dále policisté z chebského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v období od 18. října zhruba od 17. hodin do 22. října do 19. hodin v ulici Obrněné brigády v Chebu. Před domem došlo k poškození zaparkovaného vozidla značky Ford, do kterého měl narazit automobil značky Audi černé barvy. Po poškození zaparkovaného vozidla měl řidič v automobilu značky Audi z místa ujet, aniž by splnil svou zákonnou povinnost.

Celou událost měla vidět přítomná osoba, která automobil značky Audi vyfotila a majitelce vozidla značky Ford fotografie poskytla. Osoba ovšem majitelce vozidla nezanechala žádný kontakt a ani jí nesdělila, kdy přesně k dopravní nehodě došlo.

Policisté tedy žádají tuto osobu, aby taktéž kontaktovala bezplatnou telefonní linku 158. S policisty z dopravního inspektorátu je možné se spojit také na výše uvedeném telefonním čísle.



Informace k těmto dopravním nehodám, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 11. 2022

