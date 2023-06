Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravních nehod

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Dopravní nehoda v Karlových Varech

Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody osobního automobilu a chodce, ke které došlo v pátek 19. května letošního roku kolem půl jedenácté hodiny dopolední na křižovatce ulic Mlýnská a Čankovská v Karlových Varech. Při dopravní nehodě došlo ke střetu osobního automobilu značky Volkswagen jedoucího směrem z ulice Čankovská ke křižovatce s ulicí Mlýnská a chodkyně. Ta utrpěla zranění, se kterými byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič osobního automobilu i chodkyně podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Policisté žádají svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 či přímo karlovarským dopravním policistům na telefonní číslo 974 366 427.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

Dopravní nehoda v Sokolově

Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody dvou osobních vozidel, ke které došlo v sobotu 27. května letošního roku krátce před půl jedenáctou hodinou dopolední na křižovatce silnice číslo II/210 a ulice Důl Max. Dosud nezjištěný řidič stříbrného osobního automobilu značky Volkswagen jedoucí ulicí Důl Max vyjížděl z křižovatky na hlavní pozemní komunikací číslo II/210, kdy zřejmě nedal přednost v jízdě řidiči osobního automobilu značky Seat, který jel po hlavní pozemní komunikaci směrem od čerpací stanice ONO směrem k čerpací stanici Robin Oil. Řidič vozidla Seat ve snaze zabránit střetu přejel do protisměru, kde narazil do dalšího projíždějícího vozidla značky BMW, poté narazil do směrového sloupku a vyjel vlevo mimo komunikaci.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Policisté žádají řidiče osobního vozidla Volkswagen stříbrné barvy, či svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování a zjištění totožnosti řidiče osobního automobilu značky Volkswagen, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

2.6.2023

