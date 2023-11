Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo ve středu 25. října letošního roku krátce po dvanácté hodině na parkovišti v ulici Rooseveltova v Nejdku.

Dosud nezjištěný řidič osobního automobilu značky Toyota RAV4 stříbrné barvy nezjištěné registrační značky měl při couvání z parkovacího místa narazit do zaparkovaného vozidla značky Audi. Po celou dobu vyjíždění z parkovacího místa stála vedle vozidla také spolujezdkyně z vozidla značky Toyota, která po nárazu nasedla do vozidla. Řidič poté z místa dopravní nehody ujel, aniž by splnil zákonem dané povinnosti řidiče.

Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří poznají vozidlo či osoby na fotografii, nebo svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli nebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali policistům na telefonní linku 974 366 408 nebo případně na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

20.11.2023

Odkazy do noveho okna Foto Detailní náhled

vytisknout e-mailem