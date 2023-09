Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v úterý 5. září letošního roku krátce před desátou hodinou v ulici Varšavská u Tržnice. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že řidič osobního automobilu značky Škoda jedoucí ve směru od ulice Západní do ulice Bulharská narazil do chodce, který přecházel komunikaci od Tržnice ve směru do ulice Zeyerova mimo přechod pro chodce.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění chodce, který byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič i chodec podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 či přímo policistům z dopravního inspektorátu na telefonní číslo 974 366 408.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

7.9.2023

