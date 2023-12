Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 29. listopadu letošního roku kolem devatenácté hodiny na pozemní komunikaci číslo I/6 u Karlových Varů. Dosud nezjištěné vozidlo jedoucí ve směru od Sokolova do Karlových Varů, přibližně 200 metrů za prvním sjezdem do Karlových Varů, mělo narazit do před ním jedoucího vozidla značky Škoda. Dosud nezjištěný řidič z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil zákonem dané povinnosti řidiče.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, nebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali policistům na telefonní linku 974366408, 974366687 nebo případně na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

7.12.2023

vytisknout e-mailem