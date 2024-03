Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

SOKOLOVSKO – Volejte na linku 158.

Dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody dvou osobních vozidel, ke které došlo v pondělí 25. března letošního roku krátce po půl jedné hodině odpolední na pozemní komunikaci číslo II/181 u Královského Poříčí. K té mělo dojít tak, že řidič osobního automobilu značky Fiat jedoucí ve směru od obce Loket do Sokolova odbočoval vlevo, přičemž do levé strany jeho vozidla měla narazit řidička vozidla značky Volkswagen, která jej chtěla předjet. Při nárazu bylo osobní vozidlo značky Fiat odraženo do svodidel.

Při dopravní nehodě utrpěli oba řidiči zranění, se kterými byli Zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič osobního automobilu značky Fiat podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s negativním výsledkem. Vzhledem ke zranění řidičky vozidla značky Volkswagen byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

28.3.2024

