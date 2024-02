Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v pátek 2. února letošního roku kolem půl deváté hodiny ranní v Nejdku. K té mělo dojít tak, že nezjištěný řidič dosud nezjištěného osobního automobilu jedoucí po pozemní komunikaci číslo II/230 v ulici Karlovarská v Nejdku se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do před ním jedoucího osobního automobilu značky Volkswagen s přípojným vozidlem značky Agados. Po nárazu mělo dojít k odpojení přípojného vozidla, které následně přední části narazilo do zadní části automobilu značky Volkswagen a následně vyjelo vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do dopravního značení. Řidič osobního automobilu značky Volkswagen po dopravní nehodě zastavil. Druhý řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by si splnil zákonem dané povinnosti řidiče.

Policisté u řidiče osobního automobilu značky Volkswagen provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, nebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali policistům na telefonní linku 974366408, nebo případně na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

13.2.2024

