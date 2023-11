Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v úterý 7. listopadu letošního roku okolo půl osmé hodiny večerní na pozemní komunikaci číslo I/13 z Karlových Varů směrem do Ostrova. Řidič osobního automobilu značky Škoda měl u nájezdu do obce Bor přejíždět z pravého do levého jízdního pruhu, kde došlo ke střetu s projíždějícím vozidlem značky Audi, které po střetu narazilo do svodidel. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Po dopravní nehodě se řidiči osobních vozidel podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, nebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali policistům na telefonní linku 974 366 408 nebo případně na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

13.11.2023

