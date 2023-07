Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

SOKOLOVSKO – Volejte na linku 158.

Policisté ze sokolovského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo v pátek 7. července letošního roku krátce po čtrnácté hodině na dálnici D6 na 134 kilometru poblíž Lokte ve směru z Karlových Varů do Sokolova. Řidič osobního automobilu značky Volkswagen jel se svým vozidlem v levém jízdním pruhu, přičemž mu mělo vjet do jízdní dráhy z pravého pruhu dosud nezjištěné vozidlo, které mělo následně začít brzdit. Aby řidič osobního automobilu značky Volkswagen zabránil střetu, začal brzdit, strhnul řízení do levé strany, kde následně narazil do svodidel. Dosud nezjištěný řidič měl z místa odjet, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody.

Dopravní policisté šetřením zjistili, že v době, kdy došlo k dopravní nehodě, jelo v levém jízdním pruhu nákladní vozidlo žluté barvy a za ním osobní automobil značky Nissan X-Trail.

Policisté žádají řidiče nákladního automobilu a řidiče osobního automobilu značky Nissan, či případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

19.7.2023

