Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Policisté z chebského dopravního inspektorátu pátrají po svědcích dopravní nehody osobního automobilu a chodce, ke které došlo v sobotu 14. ledna letošního roku krátce před osmnáctou hodinnou večerní v Chebu, konkrétně v ulici 26. dubna.

K dopravní nehodě mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič osobního vozidla nezjištěné značky, jedoucí po ul. 26. dubna ve směru od kruhového objezdu do ul. Dlouhá, zřejmě nedal přednost procházející ženě na přechodu pro chodce, do které narazil. Z vozidla měl vystoupit a zeptat se ženy, zda je v pořádku. Když mu sdělila, že ano, nasedl do vozidla a z místa odjel, aniž by splnil povinnosti účastníka po dopravní nehodě.

Vzhledem k bolestem ale žena musela několik desítek minut po dopravní nehodě vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

20.1.2023

