Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

V pondělí 19. února letošního roku krátce před půl jednou hodinou odpolední došlo v obci Počerny na Karlovarsku na křižovatce pozemní komunikace číslo II/222 a ulice Chodovská k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že dosud nezjištěné vozidlo jedoucí po vedlejší pozemní komunikaci při vjíždění na hlavní pozemní komunikaci nedalo přednost projíždějícímu sanitnímu vozu. Na tuto situaci řidič sanitního vozu zareagoval prudkým bržděním, přičemž došlo k pádu převážené pacientky, a to i přes to, že byla připoutána bezpečnostním pásem. Při tomto došlo ke zranění převážené ženy. Ke střetu vozidel nedošlo. Dosud nezjištěný řidič z místa odjel, aniž by splnil zákonem dané povinnosti řidiče.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o osobní automobil značky Škoda Fabia šedé barvy alternativního automobilového přepravce, které mělo v době dopravní nehody převážet zákaznici směrem do Chodova.

Policisté z dopravního inspektorátu v Karlových Varech žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli či procházeli, nebo nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, nebo zákaznici, která měla ve vozidle cestovat, aby volali policistům na telefonní linku 974366408, nebo případně na linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

7.3.2024

vytisknout e-mailem