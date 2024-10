Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Obviněný z vraždy čeká na rozhodnutí o vazbě - Aktualizace

KRAJ: Oběť měla desítky bodných ran /VIDEO/

Aktualizace 13:45 hodin

Policisty na místo přivolal pronajímatel bytu, nejen jeho nejprve ráno probudil hluk, který ale záhy ustal. Později dopoledne pak prohlédl kamerové záznamy a všiml si osoby, která vyskakuje z okna bytu. Na klepání nikdo nereagoval a zvenčí zahlédl (povytaženou žaluzií) kaluž krve. Obratem pak kontaktoval tísňovou linku.

Policejní hlídka vstoupila do bytu a mimo krevních stop našla v zadní místnosti tělo muže evidentně bez známek života. Zajistila místo činu a přivolala kriminalisty. Na základě dalšího šetření se zjistilo, že obětí je pravděpodobně dvaatřicetiletý muž, který v pronajatém bytě bydlel.

Analýzou kamerových záznamů jsme zjistili dvě podezřelé osoby, které byly zadrženy. Během jejich výslechu se ale zjistilo, že s věcí nemají nic společného.

Na základě výzvy v médiích se přihlásil svědek, který se poznal na fotografii. Kriminalistům se i díky jeho výpovědi podařilo zrekonstruovat, co se přihodilo. Dvaatřicetiletý poškozený se s později obviněným dvacetiletým mužem seznámil v jednom z brněnských podniků. K sobě domů pak i s ním dojel ve vozidle taxislužby. Ráno po vystřízlivění na spící oběť obviněný zaútočil nožem. Přes pokus o obranu neměl muž šanci a vykrvácel. Podezřelý chtěl opustit byt, ale zalekl se hluku a nakonec vyskočil oknem. Sám byl při útoku poraněn, nechal se ošetřit v nemocnici a odjel domů. Kriminalisté posbírali dostatek důkazů, některé ještě vyhodnocují. Obviněný se k činu doznal a vyjádřil lítost. Vyšetřovatel dal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Obviněnému hrozí za spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy trest odnětí svobody až na 20 let, případně i trest výjimečný.

Krátké video naleznete níže: Na videu je zeleně zakroužkován muž bežící kolem domu. Kriminalisté by uvítali i jeho svědectví. Děkujeme za spolupráci.

15.10., mjr. Pavel Šváb

Aktualizace 17.45:

Svědek z fotografie, po jehož totožnosti pátrali kriminalisté, se už policistům přihlásil. Děkujeme za spolupráci.

14.10., mjr. Pavel Šváb

Jihomoravští kriminalisté v souvislosti s prověřováním závažného násilného trestného činu hledají všechny svědky, kteří se v kritickou dobu v sobotu mezi půl šestou a sedmou hodinnu ranní pohybovali v okolí domu v Hrnčířské 33 v Brně. Zároveň pátráme po totožnosti muže z fotografie, který může svým svědectvím pomoci s objasněním. Veškeré poznatky přijmeme na lince 158, děkujeme za spolupráci. Bližší informace poskytneme, jakmile to bude možné.

14.10. 2024, mjr. Pavel Šváb

