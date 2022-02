Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích agresivní jízdy

KARLOVARSKO – Volejte na linku 158.

Karlovarští kriminalisté pátrají po svědcích agresivní jízdy dvacetiletého řidiče. Ten měl dne 11. prosince loňského roku v době od 13:05 do 13:08 hodin v Karlových Varech po průtahu městem silnice č. I/6 řídit osobní automobil značky Dacia bílé barvy. Při vjezdu na průtah města v místě u obchodního domu Globus si měl vynucovat přednost od osobního vozidla značky DS 4 modré barvy, které řídila osmadvacetiletá řidička. Řidičku měl svou jízdou ohrozit, aby nedošlo ke srážce vozidel, musela přidat rychlost. Do levého jízdního pruhu kvůli projíždějícím vozidlům přejet nemohla. To mělo dvacetiletého řidiče zřejmě naštvat. Následně měl řidičku se svým osobním automobilem dojet. V rychlosti kolem 70 km/h měl na její vozidlo v úseku od Globusu až po čerpací stanici OMV na ulici Pobřežní několikrát najíždět a používat při tom výstražné zvukové znamení. Když byl dvacetiletý řidič těsně za vozidlem poškozené řidičky, měl vytáhnout svou airsoftovou střelnou zbraň a z otevřeného okénka u řidiče z ní několikrát vystřelit po jejím vozidle. Ke střelbě po vozidle mělo dojít v blízkosti odbočky k čerpací stanici OMV Pobřežní. Poškozená řidička si všimla ve zpětném zrcátku, že na ní muž několikrát vystřelil a také slyšela několik dopadů střel na karoserii jejího vozidla. Po střelbě měl dvacetiletý muž předjet řidičku zprava. Když byl v úrovni jejího vozidla, měl prstem několikrát ukazovat doprava a doleva na svůj krk.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám, mokré vozovce a strachu poškozené řidičky, mohl dvacetiletý řidič způsobit vážnou dopravní nehodu. S řidičkou navíc ve vozidle cestovali i dvě malé děti.

Karlovarští kriminalisté žádají případné svědky agresivní jízdy a střelby, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli nebo tento incident mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této agresivní jízdě a střelbě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

11. 2. 2022

