Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pátráme po sexuálním útočníkovi

LITOMĚŘICKO - Kriminalisté hledají muže, který sexuálně obtěžuje ženy na Lovosicku.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli trestné činnosti mravnostního charakteru. Neznámý pachatel v katastru Lovosic v průběhu uplynulého týdne opakovaně sexuálně obtěžoval mladé ženy. V rámci prověřování těchto případů jsme zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen člověk, který by mohl poskytnout důležité informace, které by nám mohly pomoci dopadnout pachatele. Obracíme se touto cestou na spoluobčany, kteří by tohoto muže poznali, nebo zaznamenali jeho výskyt, aby nám pomohli s ustanovením jeho totožnosti.

Zároveň žádáme všechny řidiče, kteří mají palubní kameru a projížděli dne 30. 7. 2021 mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou po silnici I/30 mezi obcemi Malé Žernoseky a Lovosice, aby nám pořízený kamerový záznam poskytli.

Pokud máte informace k totožnosti muže na videu, nebo byste mohli poskytnout svědectví k této trestné činnosti, obraťte se na policisty Obvodního oddělení Lovosice buď osobně, nebo na lince 974 436 701, případně můžete svědectví poskytnout prostřednictvím linky 158.

por. Daniel Vítek

tiskový mluvčí KŘP Ústeckého kraje

e-mail: krpulk.kr.pio@pcr.cz

