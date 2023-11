Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po seniorce

JIČÍNSKO - Žena odešla z domu v neděli odpoledne a již se nevrátila.

Od dnešního rána pátráme po 74leté ženě ze Záhub na Jičínsku. Seniorka měla v neděli 26.11. okolo 16. hodiny odejít z domu na nákup do obce Libáň. Do současné doby se však nevrátila a ani o sobě nedala vědět. Policisté propátrali okolí bydliště, trasu do obchodu, její oblíbená místa. Prověřili, zda se nenachází u rodinných příslušníků či známých, zda nebyla hospitalizovaná nebo zda někam neodjela veřejnou dopravou. Prověřili kamerové záznamy, kdy na jednom z nich byl v Libáni zaznamenán její poslední pohyb v neděli krátce po 21. hodině směrem na Kopidlno.

S žádostí o pomoc se obracíme na veřejnost: Kdo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci k pohřešované ženě, ať okamžitě zavolá na linku 158. Pokud je odkaz nefunkční, je pátrání odvoláno.

por. Iva Kormošová

28.11.2023, 17.30

