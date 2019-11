Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po řidiči stříbrného peugeotu 206

HRADECKO - Řidič po střetu s chodcem ujel.

V úterý 26.11. pár minut před 17. hodinou došlo v Třebechovicích pod Orebem v ulici Pitrova ke střetu osobního vozidla s nezletilým chodcem. Chlapec ve věku 7 let měl náhle vběhnout autu, které jelo od Masarykova náměstí směrem k ulici Žižkova, do dráhy. Chlapec utrpěl lehké zranění, s kterým byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice. Řidič zastavil, ale pak od nehody, aniž by učinil opatření daná mu zákonem, odjel. Dle svědků a kamerových záznamů by se mělo jednat o vozidlo značky Peugeot 206 stříbrné barvy.

Žádáme tohoto řidiče, případně svědky nehody, aby zavolali na linku 158 nebo se dostavili na dopravní inspektorát v Hradci Králové - Malšovicích.

por. Iva Kormošová

28.11.2019, 12.45

Související dokumenty DN Třebechovice

Velikost souboru:14,8 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem