Pátráme po pohřešovaném muži

TEPLICKO - Je nesvéprávný, údajně měl odjet do Prahy.

Tepličtí policisté vyhlásili pátrání po pohřešovaném muži. Ten odešel dne 12.11.2023 ve 14:00 hodin z místa bydliště v Bílině, kde bydlí se svou matkou. Té sdělil, že jede do Prahy a to autobusem a vlakem, ale do současné doby se však nevrátil a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný je omezen na svéprávnosti, ale není v ohrožení života, léky nebere.

Popis osoby: Zdánlivé stáří 33-38 let, výška 160 cm, hubené postavy, černo hnědé krátké vlasy, zelené oči

Popis oblečení: červenobílá bunda, maskáčové kalhoty a černé boty

Tetování: umístění uprostřed hrudi - vytetováno jméno Milan Kuričaj o velikosti 3x10cm

Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158 případně na nejbližším oddělení Policie České republiky.

14. listopadu 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

