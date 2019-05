Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po pohřešovaném invalidním muži. Nezahlédli jste ho?

KRAJ – Českolipští kriminalisté pátrají po pohřešovaném invalidním důchodci z Doks.

V pondělí 27. května v odpoledních hodinách policisté z Obvodního oddělení v Doksech přijali oznámení o pohřešování 44letého muže. Naposledy byl viděn v sociálním zařízení Diakonie Dubá, ze kterého se zvdálil 26. května po 20:00 hodině neznámo kam. Do současné doby o sobě nepodal žádné zprávy a jeho současný výskyt není znám. Podle dostupných informací by se mohl pohybovat v komunitě lidí bez domova pravděpodobně v Praze – Holešovicích, v blízkosti dopravních uzlů a nádraží.

Pohřešovaný by mohl být ohrožen na životě a zdraví.

Žádáme veřejnost o spolupráci. V případě, že víte, kde se pohřešovaný nachází nebo máte informace o jeho výskytu, obraťte se se svým svědectvím na bezplatnou linku 158 nebo informujte policisty na kterékoli služebně Policie ČR.

Více informací o pohřešovaném se dozvíte zde.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, pohřešovaného se podařilo nalézt.

28. května 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

