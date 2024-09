Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešovaném chlapci

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Chebští policisté pátrají po pohřešovaném 16letém chlapci z Aše na Chebsku, který je přibližně 165 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má krátké černé vlasy a hnědé oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešování chlapce oznámil dnešního dne jeho otec, který uvedl, že jeho syn odjel ve čtvrtek 19. září letošního roku do školy v Chebu, kam nakonec ale nedorazil. Ve stejný den měl chlapec mluvit také se svou matkou, které uvedl, že domů nepojede, jelikož jede za kamarádem do Ostrova u Karlových Varů. Kdy se vrátí ale své matce neuvedl. Do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Při odchodu na sobě měl mít bílou mikinu s kapucí, bílé tričko, šedivé kalhoty, bílé boty a černý batoh. Chlapec u sebe má mobilní telefon, který je ale nedostupný. Neužívá žádné léky a neměl by být v ohrožení života.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

24.9.2024

