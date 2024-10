Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

CHEBSKO – Volejte na linku 158.

Policisté pátrají po pohřešované 16leté dívce, která je přibližně 170 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a dlouhé černé vlasy.

Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaná dívka měla v rámci vycházek z diagnostického ústavu v Praze přijet na návštěvu ke své matce do obce Trstěnice na Chebsku. V neděli 27. října letošního roku krátce po třinácté hodině byla dívka naposledy viděna svou matkou na vlakovém nádraží v Plané, odkud se měla vrátit do diagnostického ústavu. Od té doby o sobě svým příbuzným ani známým nepodala žádnou zprávu. Dívka by na sobě měla mít fialovou péřovou bundu, šedé tepláky s bílými pruhy po stranách, modro-bílé tenisky, bílo-černý vak a modro-bílou tašku přes rameno.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek

28.10.2024

