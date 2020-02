Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátráme po podvodníkovi

S komplici vybílil účet, na kterém bylo přes 22 000 000,- Kč.

Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu pátrají po šestapadesátiletém muži, na kterého je vydán od listopadu 2017 příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a také Evropský zatýkací rozkaz. Hledaný je odsouzený za trestný čin podvod a měl by si odpykat téměř šestiletý trest odnětí svobody.

Skutku se dopustil tak, že se s několika komplici naboural do účtu čtyřiasedmdesátiletého muže a pěti transakcemi ho připravil o více než dvacet dva milionů korun.

Hledaný muž má za sebou bohatou trestní minulost a několik let za mřížemi. Odsouzen byl i za trestný čin vydírání. Dopustil se ho tak, že v srpnu 2010 naložil spolu s dvěma komplici do kufru osobního automobilu Škoda Superb, devětačtyřicetiletého muže a odvezl ho, proti jeho vůli, na předem určené místo v Praze. Od potrestání za tento skutek však bylo upuštěno, a to s ohledem na výši trestu, která mu byla vyměřena za podvod.

Odsouzený se do současné chvíle vyhýbá nástupu do vězení a cíleně se skrývá. Není ani vyloučeno, že užívá jiné identity. Podle kriminalistů mohl být spatřen v září na území Prahy 5 a dále může mít vazby na Jihočeský kraj a oblast Senohrabska ve středních Čechách.

Touto cestou proto žádáme širokou veřejnost o spolupráci a pomoc při pátrání po uvedeném muži. V případě, že znáte místo jeho pobytu nebo víte, kde se pohybuje, okamžitě, prosím, kontaktujte linku 158 nebo informace oznamte na kterékoliv služebně Policie ČR. Nesnažte se ho však sami zadržet, může být nebezpečný a ozbrojený!

por. Mgr. Hana Křížová, DiS. – 3. února 2020

Odkazy do noveho okna Hledaný Jechort Vladimír Detailní náhled Hledaný Jechort Vladimír Detailní náhled

vytisknout e-mailem