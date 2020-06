Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po podezřelém pachateli z vloupání

KLADENSKO – Bez pozvání navštívil zloděj prodejnu a kancelář v Kladně.

Kladenští kriminalisté v současné době prošetřují ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Kladno dva případy vloupání v Kladně.

Na linku 158 bylo dne 11. června 2020 v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání do prodejny řeznictví v Kladně na náměstí Sítná. Neznámý pachatel v době od podvečerních hodin dne 10. června 2020 do následujícího dne za užití násilí překonal vstupní posuvné dveře do prodejny, čímž způsobil škodu několik desítek tisíc korun. V prodejně poté požil jedno plechovkové pivo o obsahu 0,5 l, jehož obal zde ponechal.

K dalšímu vloupání došlo v době od 12. do 15. června 2020, a to tentokrát do kanceláře ve Ctiborově ulici v Kladně. Neznámý pachatel násilně vnikl do kanceláře, přičemž poškodil okno a způsobil škodu ve výši 3 000,-Kč. Z kanceláře poté odcizil notebook značky Acer v hodnotě 10 000,-Kč. Pachatel tímto jednáním způsobil společnosti celkovou škodu, která činí 13 000,-Kč.

Kriminalisté nyní tyto dva případy prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

Na základě operativního šetření bylo zjištěno, že podezřelým pachatelem z obou trestných činů je dvacetiletý mladík z Kladenska, který se již v minulosti dopustil majetkové trestné činnosti, za kterou byl odsouzen.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. června 2020

