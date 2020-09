Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátráme po pachateli vloupání do garáží a skladu

VYŠKOVSKO: Zloději se hodila nejen horská kola, ale i zahradnické stroje a party stan.

Vloupání do několika garáží nahlásili v těchto dnech vyškovským policistům obyvatelé Chválkovic na Hané. Dosud neznámý zloděj poškodil zámky u čtyř garáží, kořist si však odnesl jen z jedné. Majitel postrádá dvě horská kola, kompresor i nabíječku autobaterií. Předběžná škoda přesahuje patnáct tisíc korun. Ve stejnou dobu se však někdo vloupal i do skladu na fotbalovém hřišti a ukradl odtud dva pivní sudy, křovinořez, kultivátor a hodil se mu i party stan. Dle poznatků by skutky mohl mít na svědomí jeden pachatel či skupina pachatelů. Celková předběžná škoda přesahuje padesát tisíc korun.

Po pachateli pátrají vyškovští policisté, kteří se zároveň obrací na veřejnost. Pokud máte poznatky, které by nám mohly pomoci, např. jste si všimli pohybu cizích osob v obci, volejte linku 158. Jedná o období od večerních hodin 31. srpna do odpoledních hodin dne 2. září.

por. Mgr. Alice Musilová, 4. 9. 2020

vytisknout e-mailem