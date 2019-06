Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po pachateli loupežného přepadení

KROMĚŘÍŽSKO: Kabelku chtěl ženě vzít násilím.

V pondělí 10. června v době mezi 21:30 a 21:45 došlo v ulici Moravská v Kroměříži k loupežnému přepadení. Na chodníku u bytových domů naproti restaurace Holubník si tam neznámý pachatel vyhlédl dvaasedmdesátiletou ženu. Beze slova k ní přistoupil a snažil se jí vytrhnout kabelku, kterou měla přes rameno. Seniorka tašku nechtěla pustit, agresor ji proto několikrát uhodil pěstí do obličeje. Zřejmě vyrušen přijíždějícím vozidlem pak z místa utekl. Žena si tak tašku ubránila.

Loupež nyní vyšetřují kroměřížští kriminalisté. Pachateli za tento trestný čin hrozí až desetileté vězení.

V souvislosti s tímto případem nyní pátráme po muži ve věku okolo padesáti až šedesáti let, který je přibližně 170 centimetrů vysoké střední postavy. Oblečen byl do khaki maskáčové košile či bundy s dlouhým rukávem a do tříčtvrtečních kalhot stejné barvy. Hledaný muž byl bez vlasů nebo měl hlavu oholenou. Žena si všimla, že měl značně chlupatou hruď.

Tímto žádáme veřejnost o pomoc při určení totožnosti pachatele a zároveň hledáme svědky této události. Informace nám mohou občané poskytnout na telefonním čísle kriminalistů 725 074 416 nebo na bezplatné lince 158.

16. června 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

