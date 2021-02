Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po ohroženém řidiči

HRADECKO - I po řidiči, který od nehody ujel.

Dne 24.2. krátce po 20. hodině vyjížděla hlídka dopravních policistů k nehodě, která se stala v obci Blešno na silnici I. třídy. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že dosud nezjištěný řidič jedoucí ve směru na Hradec Králové, započal předjíždět jízdní soupravu Scania s návěsem Schmitz, kdy před sebe neměl rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí. Při manévru ohrozil dosud nezjištěné protijedoucí auto, svou pravou zadní částí narazil do levé přední části kamionu a od nehody ujel. Řidič kamionu ve snaze zabránit těžším následkům nehody, strhl řízení vpravo, vyjel mimo komunikaci na přilehlý chodník, u kterého poškodil obrubu. Ke střetu protijedoucích vozidel nedošlo. Nikdo se nezranil. U řidiče kamionu policisté vyloučili požití alkoholu a na vozidle odhadli škodu na 50 tisíc a na obrubě 20 tisíc korun.

Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit řidiče, který od nehody ujel, ani řidiče, kterého v protisměru ohrozil, žádáme, aby se oni sami případně svědci nehody dostavili na dopravní inspektorát do Malšovic v Hradci Králové, nebo aby zavolali na linku 158.

por. Iva Kormošová

26.2.2021, 14.00

