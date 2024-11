Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátráme po odcizeném vozidle - AKTUALIZACE

HRADECKO - Auto může být odstaveno kdekoliv.

AKTUALIZACE - Odvoláváme pátrání po odcizeném vozidle, které bylo včera v ulici Na Rybárně v Hradci Králové krátce po poledni nalezeno. Strážníci městské policie přijali oznámení, že se u Labe nachází asi měsíc odstavené vozidlo bez registračních značek. Ty však přes okno zahlédli v odložené zavazadlovém prostoru. Jejich prověřením zjistili, že je po vozidle vyhlášeno celostátní pátrání a zavolali na linku 158. Na místo dorazila hlídka policistů, včetně kriminalistického technika a kriminalisty. Po ohledání vozidla a místa činu vozidlo předali majiteli.

Děkujeme občanům i médiím za spolupráci.

por. Iva Kormošová, 29.11.2024, 13.00

Pátráme po vozidle značky Volkswagen Transporter, které bylo v Chlumci nad Cidlinou - Kladruby dne 23.října odcizeno. Krádež auta měl pravděpodobně spáchat 39letý muž, který byl na konci října zadržen, obviněn a vzat do vazby.



Muž je za celkem 4 skutky stíhán za trestné činy neoprávněné užívání cizí věci, krádež a porušování domovní svobody. Nejprve byl obviněn ze dvou skutků. Prvního se měl dopustit na konci června, kdy po rozbití okna vniknul do rodinného domu ve Smiřicích, po kterém se pohyboval, ale nic neodcizil. Druhého se měl dopustit o tři týdny později. Tehdy se v ulici Koutníkova v Hradci Králové zmocnil neuzamčeného osobního vozidla značky BMW, v němž se nacházely i klíče. S autem dva dny jezdil, než byl policisty v Pardubicích zadržen. Z těchto dvou skutků byl muž vzápětí obviněn a poté propuštěn na svobodu.

Na konci října byl na Slezském Předměstí v Hradci Králové přistižen, jak spí v cizím osobním vozidle značky Mercedes Benz, odkud odcizil pár drobných věcí. Byl opětovně zadržen, a jelikož policisté u něho našli klíčky od výše zmíněného transportéru, čímž je pravděpodobné, že má na svědomí i jeho krádež, bylo mu trestní stíhání rozšířeno o další dva skutky. Tentokrát již nebyl propuštěn na svobodu, ale z důvodu, že byl v podmínce a aby nepokračoval v trestné činnosti, putoval do vazební věznice. V Rejstříku trestů má již dva záznamy, z nichž jeden se týká stejné trestné činnosti, za kterou byl v polovině října letošního roku odsouzen k 14 měsícům odnětí svobody s 3letou podmínkou.



Dle svědků byl v transportéru, který byl přetřen hnědou barvou jakoby koštětem, viděn v obci Králíky. Jelikož do současné doby nebylo auto nalezeno, žádáme občany o spolupráci. Kdo si auta všimne, nebo by mohl poskytnout jakoukoliv informaci vedoucí k jeho nalezení, ať se neprodleně přihlásí na lince 158. Je možné, že na autě budou umístěny jiné registrační značky, což v minulosti již muž udělal.

Obviněnému muži nyní hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

8.11.2024, 8.30

