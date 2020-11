Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po odcizeném rehabilitačním kočárku

ČESKOLIPSKO - Zdravotně postižený chlapec se bez něj neobejde.

Českolipští kriminalisté od včerejšího odpoledne pátrají po speciálním rehabilitačním buggy kočárku tovární značky Patron v modré barvě s černými doplňky. Jedná se o model Piper comfort, který je určený pro transport zdravotně postižených dětí se speciálními potřebami. A právě takový kočárek někdo odcizil v časovém úseku mezi 5. říjnem a 3. listopadem z kočárkárny panelového domu v ulici Sídliště ve Cvikově.

Krádež nám v úterý odpoledne oznámila maminka zdravotně postiženého pětiletého chlapce, se kterým si po několikatýdenní pauze chtěla vyjet na procházku. Hoch vzhledem ke svému fyzickému postižení zvládne ujít jen velmi krátké vzdálenosti, proto se bez speciálního kočárku neobejde. Navíc je autista, na tento kočárek si vytvořil silnou emoční vazbu a do jiného si zřejmě nesedne. Pro matku je to velmi těžká situace. Kočárek, jehož pořizovací hodnota činí 29 000 korun, uhradila dítěti v roce 2018 zdravotní pojišťovna s tím, že na nový bude mít nárok nejdříve po uplynutí tří let. Matka teď na nový kočárek nemá peníze a navíc se obává toho, jak zdravotní pojišťovna na odcizení kočárku zareaguje. odcizený rehabilitační kočárek

Z uvedeného důvodu žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po odcizeném kočárku, který se může nacházet v kterékoliv bazarové v nabídce nebo se může vyskytnout kdekoliv ve veřejném prostoru u nového uživatele. Pokud jste někde viděli a nebo uvidíte tento model kočárku, volejte prosím ihned linku 158. Velmi rádi bychom kočárek vypátrali a chlapci ho vrátili.

4. 11. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna odcizený rehabilitační kočárek Detailní náhled

vytisknout e-mailem