Pátráme po nezletilé

Policisté pátrají po dívce, která odešla ze zařízení FOD v Praze 4, doposud se nevrátila a nepodala o sobě žádnou informaci.

Čtrnáctiletá dívka byla v zařízení pro ohrožené děti viděna naposledy v pondělí 18. listopadu kolem půl osmé ráno odkud odešla do základní školy v ulici Jírovcovo náměstí v Praze 4. Tam však už nedorazila a nevrátila se ani zpátky do zařízení. Pohřešovaná tam byla umístěna na návrh orgánu pro sociálněprávní ochranu dětí proti své vůli. S umístěním souhlasili rodiče dívky, kteří jsou bez stálého domova.

Kriminalisté prošetřováním zjistili, že nezletilá má silné vazby k městu Kolín, kde jsou pravděpodobně nejen její rodiče, ale i kamarádi a přátelé. V minulosti jsme po dívce již pátrali a právě na Kolínsku byla nalezena.

Popis osoby: štíhlá, 168 cm vysoká postava, oválný obličej, modré oči a dlouhé blond vlasy do pasu. Na hřbetu pravé ruky má vytetované malé černé srdce.

V době odchodu byla oblečena do růžové zimní bundy do pasu, černých kalhot a na nohou měla bílé tenisky NIKE. Měla by mít u sebe zelený batoh a igelitovou tašku.

Pokud jste nezletilou pohřešovanou dívku viděli nebo víte, kde by se mohla zdržovat, kontaktujte linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. listopadu 2019

